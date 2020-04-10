2020-04-10T07:52:37+03:00
Общество

Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придёт стабильное тепло

Синоптик отметил, что обычно в умеренной климатической зоне весна наступает поздно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Теплая погода, которая позволит людям снять куртки и плащи, установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреляТеплая погода, которая позволит людям снять куртки и плащи, установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреляФото: Олег ЗОЛОТО
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Тёплая солнечная погода, при которой уже можноне носить вернхнюю одежду, настанет не раньше середины апреля в умеренном климате средней полосы России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также отметил, что перемены в погоде - обычная ситуация для весны, а настоящая весна, "когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках", обычно наступает поздно в зоне умеренно континентального климата.

- Мы живет в такой полосе, в умеренных широтах, когда весна приходит так поздно. И то, в мае еще заморозки бывают, - сообщил Роман Вильфанд РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал подробный прогноз Гидрометцентра России на каждый месяц весны и лета 2020 года. Синоптики утверждают, что холодно точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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