Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придёт стабильное тепло
Тёплая солнечная погода, при которой уже можноне носить вернхнюю одежду, настанет не раньше середины апреля в умеренном климате средней полосы России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он также отметил, что перемены в погоде - обычная ситуация для весны, а настоящая весна, "когда можно было бы снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках", обычно наступает поздно в зоне умеренно континентального климата.
- Мы живет в такой полосе, в умеренных широтах, когда весна приходит так поздно. И то, в мае еще заморозки бывают, - сообщил Роман Вильфанд РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru публиковал подробный прогноз Гидрометцентра России на каждый месяц весны и лета 2020 года. Синоптики утверждают, что холодно точно не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU