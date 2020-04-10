В Московской области задержали украинцев за производство наркотиков

10 Апр 2020 2020-04-10T08:20:24+03:00

Полиция изъяла около 28 тысяч разовых доз мефедрона

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В Подмосковье полиция задержала трёх граждан Украины, которых подозревают в незаконном производстве психотропных веществ. У них изъяли 9,5 килограмма мефедрон, что равняется примерно 28 тысячам разовых доз, сообщается на сайте МВД Медиа.

Задержанные создали лабораторию в арендованном в Серпухове доме.

- В нём оперативники обнаружили различные ёмкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры, наполненные жидкостью, - отмечается в заявлении ведомства.

Двое из задержанных были предположительно производителями наркотика, а третий передавал его покупателям.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статья 30 и 228.1 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Всех трёх человек заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU