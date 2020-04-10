В Московской области задержали украинцев за производство наркотиков
В Подмосковье полиция задержала трёх граждан Украины, которых подозревают в незаконном производстве психотропных веществ. У них изъяли 9,5 килограмма мефедрон, что равняется примерно 28 тысячам разовых доз, сообщается на сайте МВД Медиа.
Задержанные создали лабораторию в арендованном в Серпухове доме.
- В нём оперативники обнаружили различные ёмкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры, наполненные жидкостью, - отмечается в заявлении ведомства.
Двое из задержанных были предположительно производителями наркотика, а третий передавал его покупателям.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статья 30 и 228.1 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").
Всех трёх человек заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU