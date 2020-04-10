Рейтинг Трампа обновил рекорд на фоне борьбы с коронавирусом в США

10 Апр 2020 2020-04-10T08:59:04+03:00

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Президент США Дональд Трамп заслужил большее одобрение американцев чем раньше благодаря мерам, которые принял для борьбы с коронавирусом. И хотя в США гораздо больше инфицированных, чем в других странах, правительственные действия в рамках пандемии граждане Америки считают действенными. Опрос провели с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Действия Трампа одобряют 49 процентов американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU