В Госдуме предложили продлить медикам отпуск после пандемии

10 Апр 2020 2020-04-10T09:49:07+03:00

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В Госдуме предложили еще одну меру поддержки для медиков. Ранее президент озвучил информацию про повышение выплат медперсоналу и водителям скорой помощи, а теперь депутаты настаивают на дополнительном отпуске для медиков.

Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что это станет актуальным для всех, кто сегодня занят лечением пациентов с коронавирусом. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

- Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией,— цитирует текст обращения RT.

Депутат предлагает предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в 28 дней.

Ранее Владимир Путин заявил, что выплаты врачам составят 80 000 рублей, среднему звену - 50 000 рублей. Он также сообщил, что врачи скорой помощи должны получать – 50 000 рублей в месяц, а фельдшеры и водители - 25000 рублей

Число заболевших коронавирусом в России на 10 апреля 2020 увеличилось до 10 131. Больше всего заболевших за последние сутки выявили в Москве (857), Подмосковье (199), Санкт-Петербурге (44) и Ленинградской области (18), а также в Республике Коми (31) и Владимирской области (24).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU