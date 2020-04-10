Лев Лещенко рассказал, почему две недели не мог отвечать на звонки
Артист провёл два дня в реанимации
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Народный артист России Лев Лещенко рассказал Арине Шараповой в эфире Радио Комсомольская правда, что две недели он не мог отвечать на звонки, потому что хотел понять, что с ним происходит.
- Я два дня лежал в реанимации, - поделился музыкант.
Он также отметил, что не был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако ему давали кислород, а в реанимации он был просто под наблюдением медперсонала.
- Я не давал интервью, потому что я должен был понять что происходит: закончится это или нет, - рассказал певец.
ИСТОЧНИК KP.RU