Лев Лещенко рассказал, почему две недели не мог отвечать на звонки

10 Апр 2020 2020-04-10T09:53:08+03:00

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Народный артист России Лев Лещенко рассказал Арине Шараповой в эфире Радио Комсомольская правда, что две недели он не мог отвечать на звонки, потому что хотел понять, что с ним происходит.

- Я два дня лежал в реанимации, - поделился музыкант.

Он также отметил, что не был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако ему давали кислород, а в реанимации он был просто под наблюдением медперсонала.

- Я не давал интервью, потому что я должен был понять что происходит: закончится это или нет, - рассказал певец.

ИСТОЧНИК KP.RU