Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля
Курс рубля 10 апреля 2020 года: на открытии торгов Московской биржи доллар вырос по отношению к рублю на 0,11 процентов
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На открытии торгов Московской биржи курс доллара вырос по отношению к рублю до отметки в 74,385 рубля, это 0,11 процентов. В таком же процентном соотношении увеличился и евро по сравнению с вчерашними показателями - европейская валюта оценивается в 81,2775 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU