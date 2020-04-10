2020-04-10T11:01:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин о вспышке коронавируса в Китае: «Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных»

Мэр столицы рассказал, что уже тогда понимали, что вирус бесследно не пройдет для России
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве, по словам Сергея Собянина, пришлось срочно принимать жесткие меры по предотвращению распространения вирусаВ Москве, по словам Сергея Собянина, пришлось срочно принимать жесткие меры по предотвращению распространения вирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Власти Москвы обеспокоились о распространении коронавируса в Россию, как только увидели первые репортажи из Китая. Оно и понятно, ведь у России большой объем перевозок, в частности с помощью самолетов. Ежедневно десятки рейсов прилетали в крупные города России, в том числе в Москву.

- Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет, - рассказал Сергей Собянин в интервью Риа Новости.

В Москве, по словам Сергея Собянина, пришлось срочно принимать жесткие меры по предотвращению распространения вируса в столице и по стране. Мэр города отметил, что система была не готова к тому, чтобы отслеживать туристов из Китая в Москве. Отслеживать буквально каждый шаг, контролировать, где они проживают.

Также Сергей Собянин рассказал, что в Москве в настоящий момент о пике заболеваемости пока говорить рано, но готовиться нужно. Именно поэтому в столице перепрофилируют городские больницы – для госпитализации больных коронавирусом.

КСТАТИ

Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил

В столице растет число заболевших коронавирусом, и мэр Москвы Сергей Собянин считает, что предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться. О пике заболеваемости, по его словам, пока говорить рано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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