Собянин о вспышке коронавируса в Китае: «Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных»
Власти Москвы обеспокоились о распространении коронавируса в Россию, как только увидели первые репортажи из Китая. Оно и понятно, ведь у России большой объем перевозок, в частности с помощью самолетов. Ежедневно десятки рейсов прилетали в крупные города России, в том числе в Москву.
- Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных. Ситуация там была запредельная. Конечно, было понятно, что при том объеме наших авиационных сообщений, пассажирских сообщений с Китаем бесследно это для нас не пройдет, - рассказал Сергей Собянин в интервью Риа Новости.
В Москве, по словам Сергея Собянина, пришлось срочно принимать жесткие меры по предотвращению распространения вируса в столице и по стране. Мэр города отметил, что система была не готова к тому, чтобы отслеживать туристов из Китая в Москве. Отслеживать буквально каждый шаг, контролировать, где они проживают.
Также Сергей Собянин рассказал, что в Москве в настоящий момент о пике заболеваемости пока говорить рано, но готовиться нужно. Именно поэтому в столице перепрофилируют городские больницы – для госпитализации больных коронавирусом.
КСТАТИ
Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил
В столице растет число заболевших коронавирусом, и мэр Москвы Сергей Собянин считает, что предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться. О пике заболеваемости, по его словам, пока говорить рано (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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