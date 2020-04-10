Собянин рассказал, как высылают и наказывают китайских туристов в Москве
С начала режима полной самоизоляции в Москве наказали несколько сотен туристов из Китая — за нарушение правил. Десятки человек была депортированы на родину. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
— Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило, чтобы все поняли — шутки в сторону. Надо находиться на местах, — заявил Собянин в интервью «РИА Новости».
Мэр добавил, что в московском общественном транспорте проверяют иностранцев, в том числе и граждан Китая.
— И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс, — добавил мэр.
Напомним, с 29 марта в Москве действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиру можно только в исключительных случаях. К ним относятся поездка на работу, в больницу, выход в магазин, аптеку или прогулка с собакой не далее 100 метров от дома.
Вместе с этим в столице приняли штрафы для нарушителей. Пешеходам, которые без уважительной причины покинули дом грозит 4000 рублей санкции и 5000 рублей в случае повторного нарушения. Для водителей штраф сразу 5000 рублей.
Однако в некоторых случаях штраф назначают куда больше. Накануне сайт kp.ru описывал случай москвички, которая сорвала ограждение на спортплощадке и получила штраф в 15 тысяч рублей.
Отметим, что число заболевших коронавирусом в Москве приближается к отметке в 8000 инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU