2020-04-10T11:10:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Число субъектов России, где врачи выявили новые случаи заражения COVID-19, выросло до 82
Ксения АНУФРИЕВА
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1786 новых случаев было выявлено за минувшие сутки в 57 регионах России1786 новых случаев было выявлено за минувшие сутки в 57 регионах РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал регионы России, где выявлены новые случаи заболевания. По данным на 10 апреля на территории России зарегистрировано 11 917 заболевших. Из них 1786 новых случаев было выявлено за минувшие сутки в 57 регионах, свидетельствуют данные оперштаба.

Больше всего за последний день случаев заражение коронавирусом было выявлено в Москве и Подмосковье – 1124 и 182 пациента соответственно. 58 инфицированных за сутки в Республике Коми, 35 - в Санкт-Петербурге, 34 в Ульяновской области. В Нижегородской области количество зараженных COVID-19 увеличилось на 32 жителям, в Мурманской – на 23.

Далее следуют Республика Марий Эл (22 зараженных за сутки), Краснодарский край (20), Республика Башкортостан (18), Ленинградская область (17), Чувашская Республика и Пензенская область (по 15 случаев за сутки), Тамбовская область (12). По 10 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Калининградской области и Ставропольском крае, 8 – в Белгородской области, по 7 – в Калужской, Липецкой, Орловской областях и Адыгеи.

За все время пандемии 795 россиян смогли вылечиться от инфекции, за последний день из медицинских учреждений были выписаны 97 человек, у которых ранее диагностировали заболевание.

За прошедшие сутки от коронавируса или осложнений после заражение им скончались 18 жителей страны, увеличив количество летальных исходов до 94.

Самое большое количество зараженных в России за все время зафиксировали в Москве (7822), Подмосковье (930), Санкт-Петербурге (408), Республика Коми (208) и Ленинградской области (129).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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