2020-04-10T11:29:14+03:00
Общество

Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты

Эксперты считают, что отмена комиссии на комуслуги сократит число пунктов их приёма
Ася КУЗНЕЦОВА
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Если закон о запрете комиссии на приём платежей ЖКХ примут, количество банков, которые продолжат их проводить, значительно снизится, предупреждают эксперты.

Сейчас около 30% проходят через пункты приёма в банках и платёжных агентах, но их число сократится. Банки, которые начнут принимать оплату ЖКХ без комиссии, включат свои расходы в другие услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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