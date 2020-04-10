Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты
Эксперты считают, что отмена комиссии на комуслуги сократит число пунктов их приёма
Изменить размер текста:
Если закон о запрете комиссии на приём платежей ЖКХ примут, количество банков, которые продолжат их проводить, значительно снизится, предупреждают эксперты.
Сейчас около 30% проходят через пункты приёма в банках и платёжных агентах, но их число сократится. Банки, которые начнут принимать оплату ЖКХ без комиссии, включат свои расходы в другие услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU