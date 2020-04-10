2020-04-10T11:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области рассказала о второй волне COVID-19

Если болезнь повторится, то она будет легче, но не исключено, что эпидемия не вернется
Елена АКИМОВА
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Инфекционист оценила перспективу второй волны коронавирусаИнфекционист оценила перспективу второй волны коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина оценила перспективу второй волны коронавируса. Эксперт отметила, что пока невозможно спрогнозировать будет повторная эпидемия или нет, но даже если болезнь вернется, то она будет менее агрессивной.

- Мы до сих пор не можем со стопроцентной уверенностью сказать, будет у нас вторая волна инфекции или нет. Возможно, она будет, но вряд ли серьезнее, чем первая волна, - комментирует специалист.

Шилкина отметила, что у населения постепенно начнет вырабатываться иммунитет.

- То есть вторая волна, если она возникнет, она будет протекать в более легкой форме, — сказала Ирина Шилкина.

Тем временем на улице становится все теплее и многие переживают, что высокие температуры поспособствуют ускорению распространения вируса. Но врачи отмечают, что при солнечной погоде ситуация наоборот должна улучшаться.

- Теоретические на солнце вирус начнет разрушаться. На самом деле, погода хоть и улучшилась, но это же не +25…+30 градусов ежедневно, отметила инфекционист.

Тем не менее, 2019-nCoV пока не изучен до конца и исследователям предстоит ответить на многие вопросы. Отдельной проблемой Ирина Шилкина выделила недисциплинированность россиян – это серьезно осложняет борьбу с коронавирусом.

- Если бы мы были воспитаны так же, как Китай, выполняли бы все строго, что сказали, то и делали бы, наверное, у нас эпидемия протекала бы немного по-другому, - цитирует телеканал «360» слова главного внештатного инфекциониста Минздрава Подмосковья.

По данным на 10 апреля в России выявлено 1786 новых случаев заболевания. Диагноз был поставлен в 57 регионах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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