2020-04-10T12:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи

Инфекция могла сохраняться в организме пациентов в «спящем» состоянии
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В Южной Корее у 91 ранее заразившегося коронавирусом жителя повторно диагностировали данное заболевание.В Южной Корее у 91 ранее заразившегося коронавирусом жителя повторно диагностировали данное заболевание.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Южной Корее у 91 ранее заразившегося коронавирусом жителя повторно диагностировали данное заболевание. Этих пациентов уже отпустили из лечебных учреждений, посчитав, что они полностью здоровы, однако повторные тесты COVID-19 снова показали наличие вируса в их организмах. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Клетки вируса у всех повторно зараженных уже взяли для дополнительного анализа. Его результаты будут не менее, чем через 2 недели. Ученые хотят понять, вырабатывает ли организм пациентов антитела против вируса и почему они заражаются второй раз после выздоровления. Ранее некоторые специалисты утверждали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.

Исследователи предполагают, что жители страны, которые повторно заболели коронавирусом, на самом деле не были второй раз заражены им: просто в их организме инфекция осталась в «спящем» состоянии, а позже снова активизировалась и атаковала органы дыхания.

Заразивший пациент считается полностью выздоровевшим только после двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за одни сутки.

Общее число зараженных COVID-19 в Южной Корее увеличилось до 10 450 человек, погибло 208 пациентов с инфекцией, и более 6900 – смогли выздороветь.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страстная пятница у православных в 2020 году: как следует провести самый строгий день Великого поста
Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора
Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе
Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии
В России составили первый протокол за нарушение социальной дистанции
Доктор сказал, как пересмотреть свой рацион в режиме самоизоляции, чтобы не набрать вес
Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн
Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи
Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса