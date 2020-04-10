Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи

10 Апр 2020 2020-04-10T12:18:49+03:00

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В Южной Корее у 91 ранее заразившегося коронавирусом жителя повторно диагностировали данное заболевание. Этих пациентов уже отпустили из лечебных учреждений, посчитав, что они полностью здоровы, однако повторные тесты COVID-19 снова показали наличие вируса в их организмах. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Клетки вируса у всех повторно зараженных уже взяли для дополнительного анализа. Его результаты будут не менее, чем через 2 недели. Ученые хотят понять, вырабатывает ли организм пациентов антитела против вируса и почему они заражаются второй раз после выздоровления. Ранее некоторые специалисты утверждали, что люди, у которых присутствуют антитела, более не могут заражать окружающих.

Исследователи предполагают, что жители страны, которые повторно заболели коронавирусом, на самом деле не были второй раз заражены им: просто в их организме инфекция осталась в «спящем» состоянии, а позже снова активизировалась и атаковала органы дыхания.

Заразивший пациент считается полностью выздоровевшим только после двух отрицательных тестов на коронавирус, сделанных за одни сутки.

Общее число зараженных COVID-19 в Южной Корее увеличилось до 10 450 человек, погибло 208 пациентов с инфекцией, и более 6900 – смогли выздороветь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU