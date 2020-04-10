Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе
Пандемия коронавируса перенесла большинство рабочих и образовательных вопросов в виртуальное пространство. Первая неделя дистанционных занятий подходит к концу, и многие учителя и родители признаются, что подобная форма обучения им не очень по душе.
О результатах масштабного опроса говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. Пользователей опросили в аккаунтах во «ВКонтакте», Viber и Telegram.
В итоге за традиционное образование выступили 87% в Viber, 72% во «ВКонтакте» и 55% в Telegram.
Онлайн-процесс поддержали только 4% в Viber, 11% во «ВКонтакте» и 17% в Telegram.
Пока к виртуальной системе образования возникает много вопросов. Если процесс удастся усовершенствовать, то его готовы поддержать 3% пользователей Viber, 8% во «ВКонтакте» и 12% в Telegram.
Терпимость к дистанционному режиму повысится, если будет прямой контакт с с учителем и сохранена социальная среда. Тогда за онлайн выступят еще 4% в Viber, 9% во «ВКонтакте» и 16% в Telegram, сообщает RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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