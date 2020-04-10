2020-04-10T13:15:35+03:00
Общество

Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе

Из-за пандемии коронавируса школы вынуждены вести уроки в дистанционном режиме
Елена АКИМОВА
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Более 50 процентов россиян заявляют, что им не нравится дистанционное обучениеБолее 50 процентов россиян заявляют, что им не нравится дистанционное обучениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Пандемия коронавируса перенесла большинство рабочих и образовательных вопросов в виртуальное пространство. Первая неделя дистанционных занятий подходит к концу, и многие учителя и родители признаются, что подобная форма обучения им не очень по душе.

О результатах масштабного опроса говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. Пользователей опросили в аккаунтах во «ВКонтакте», Viber и Telegram.

В итоге за традиционное образование выступили 87% в Viber, 72% во «ВКонтакте» и 55% в Telegram.

Онлайн-процесс поддержали только 4% в Viber, 11% во «ВКонтакте» и 17% в Telegram.

Пока к виртуальной системе образования возникает много вопросов. Если процесс удастся усовершенствовать, то его готовы поддержать 3% пользователей Viber, 8% во «ВКонтакте» и 12% в Telegram.

Терпимость к дистанционному режиму повысится, если будет прямой контакт с с учителем и сохранена социальная среда. Тогда за онлайн выступят еще 4% в Viber, 9% во «ВКонтакте» и 16% в Telegram, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что школам порекомендовали выставлять годовые оценки ученикам по баллам за три прошлые четверти. Решение принято в новых условиях из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко ответил, сократят ли летние каникулы и как школьники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Замминистра просвещения: Учителя совершают героический поступок, работая дистанционно.Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко ответил на вопросы «Комсомолки» в ТикТок

ИСТОЧНИК KP.RU

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