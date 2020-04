«У вас дети после 9 вечера шарятся по улицам. Это чем же там можно заниматься?": Видеоблогер эмоционально призвал соблюдать карантин

Чтобы убедить людей оставаться дома во время пандемии коронавируса блогеру Серину Типациоли (Sering Thiapathioly) понадобилось две вещи: максимально возмущенный взгляд и эмоциональная "инструкция" для родителей.

Серин родом из Гамбии, но живет в Сиэтле. В конце марта у мужчины накипело, и он записал видеообращение ко всем нациям с призывом сидеть дома. Говорил, вроде бы, те же самые вещи, что интеллигентно объясняет ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), только вышло очень эмоционально.

- У нас пандемия, болваны. Я вам говорю, у нас пандемия! Родители, вы можете убрать своих детей с улиц? Это *** раздражает! У вас дети после 9 вечера шарятся по улицам. Это чем же там можно заниматься? - прокричал возмущенный блогер.

Он пытался объяснить, что люди цепляют вирус и разносят его. Для одних болезнь пройдет незамеченной, но кого-то коронавирус убьет.

Разгорячившись, Серин просит родителей хватать детей-нарушителей режима, показал даже как, за что и как закручивать в узел.

Блогер эмоционально призвал людей оставаться дома из-за коронавируса.Message to all #parents keep your kids at #home DISTANCE YOUR BODY, NOT YOUR #HEART. The virus doesn't move, people move it. We stop moving, the virus #covir_19 stops moving, the virus dies. It's that simple. BIG THANK U TO ALL #NURSES #DOCTORS AND STORE WORKERS I SALUTE YOU GUYS #StayHome #Washyourhands #Coronavirus