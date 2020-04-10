2020-04-10T13:57:43+03:00
Общество

Эксперты дали советы, как отказаться от вредных привычек в период самоизоляции

Во время пандемии коронавируа россияне решили пересмотреть свой образ жизни
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Отказываться от вредных привычек рекомендуют постепенноОтказываться от вредных привычек рекомендуют постепенноФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В период самоизоляции многие россияне решили пересмотреть свою жизнь и отказаться от вредных привычек. В Минздраве дали советы, как лучше всего перейти к новому более здоровому образу жизни.

По словам главного внештатного нарколога ведомства Евгения Брюна, отказываться от вредных привычек лучше постепенно, день за днем сводя их на нет. Например, если человек курит, то социалист советует увеличивать временные интервалы между перекурами и уменьшать таким образом количество выкуренных сигарет. Также можно поступить с алкоголем. Не резко отказывать от спиртного, а просто употреблять его все реже и все меньшими порциями.

В случае необходимости эксперт напоминает о возможности обратиться к врачу со своей проблемой.

«Снижаем дозы для тех, кто употребляет алкоголь, табак или наркотики. Обращаемся к наркологам, которые могут помочь в этом деле», - приводит слова Брюна сайт argumenti.ru.

Психолог-кинезиолог Анна Скляр утверждает, что справиться с вредной привычкой можно легче, если лучше понимать себя, поминать, что именно человек пытается компенсировать неконтролируемым шопоголизмом или теми же сигаретами.

«Важно учиться отслеживать свои потребности и выстраивать внутренний диалог о том, что это привычка, а не необходимость. Попробуйте составить для себя список выгод, которые получите при отказе от вредных привычек», - приводит совет психолога интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпиада в Токио может не состоятся в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США
ВОЗ призвала обозначить сроки для чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом
Из-за сокращения числа кораблей к берегам Франции подплыли киты финвалы
Эксперты дали советы, как отказаться от вредных привычек в период самоизоляции
В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге
«У вас дети после 9 вечера шарятся по улицам. Это чем же там можно заниматься?": Видеоблогер эмоционально призвал соблюдать карантин
Анастасия Ракова: «Столичные больницы и скорая работают на пределе»
Страстная пятница у православных в 2020 году: как следует провести самый строгий день Великого поста
Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора
Более 50 процентов россиян заявили, что традиционная система образования им больше по душе
Ветераны возмутились сносом памятника маршалу Коневу в Чехии
В России составили первый протокол за нарушение социальной дистанции
Доктор сказал, как пересмотреть свой рацион в режиме самоизоляции, чтобы не набрать вес
Минобрнауки: Российские вузы готовы к сдаче летней сессии онлайн
Коронавирус повторно нашли у 91 жителя Южной Кореи
Нарколог сообщил, почему употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса