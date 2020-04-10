Эксперты дали советы, как отказаться от вредных привычек в период самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T13:57:43+03:00

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В период самоизоляции многие россияне решили пересмотреть свою жизнь и отказаться от вредных привычек. В Минздраве дали советы, как лучше всего перейти к новому более здоровому образу жизни.

По словам главного внештатного нарколога ведомства Евгения Брюна, отказываться от вредных привычек лучше постепенно, день за днем сводя их на нет. Например, если человек курит, то социалист советует увеличивать временные интервалы между перекурами и уменьшать таким образом количество выкуренных сигарет. Также можно поступить с алкоголем. Не резко отказывать от спиртного, а просто употреблять его все реже и все меньшими порциями.

В случае необходимости эксперт напоминает о возможности обратиться к врачу со своей проблемой.

«Снижаем дозы для тех, кто употребляет алкоголь, табак или наркотики. Обращаемся к наркологам, которые могут помочь в этом деле», - приводит слова Брюна сайт argumenti.ru.

Психолог-кинезиолог Анна Скляр утверждает, что справиться с вредной привычкой можно легче, если лучше понимать себя, поминать, что именно человек пытается компенсировать неконтролируемым шопоголизмом или теми же сигаретами.

«Важно учиться отслеживать свои потребности и выстраивать внутренний диалог о том, что это привычка, а не необходимость. Попробуйте составить для себя список выгод, которые получите при отказе от вредных привычек», - приводит совет психолога интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU