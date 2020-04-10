Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту

10 Апр 2020 2020-04-10T16:18:08+03:00

Вот уже 10 дней люди находятся в воздушной гавани

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Российские туристы, застрявшие в Сеуле, вот уже 10 дней живут в аэропорту Инчхон. Из-за ситуации с коронавирусом люди не смогли покинуть страну. Авиакомпания «Аврора» отменила рейс, который должен был доставить туристов в Россию.

Сегодня с людьми встретился представитель посольства РФ в Сеуле. На встрече многие отметили, что неизвестность их пугает.

- Наступает такое время, когда люди уже начинают просить таблетки — и не просто успокоительные, — заявила телеканалу «360» одна из живущих в аэропорту женщин.

В настоящий момент авиаперевозчик пытается получить разрешение на вылет. Представители перевозчика регулярно сообщают актуальную информацию, но, скорее всего, раньше 13 апреля разрешение на вылет получен не будет.

Российские дипломаты поддерживают оказавшихся в трудной ситуации соотечественников. В пятницу туристам передали яблоки, бананы мандарины, пледы и зубную пасту.

Ранее в посольстве сообщили, что в Сеуле находится около 50 человек. Многие испытывают финансовые трудности, чтобы оплатить размещение в гостиницах. В диппредставительстве уточнили, что в транзитной зоне воздушной гавани еще порядка 40 граждан России, летевших из третьих стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU