Эксперты посоветовали, как справиться с домашним насилием во время карантина
С введение карантина из-за коронавируса многие стали жаловаться на ухудшение отношений с близкими. Многие вовсе сталкиваются с домашним насилием. Общественники заявляют, что эта проблема стоит особенно остро.
Юрист Кризисного центра для женщин» Диана Рамазанова подтверждают рост числа жалоб на насилие.
- Число обращений к психологам увеличилось вдвое. А вот у меня как у юриста количество обращений пошло на спад. Многие пострадавшие обращались в наш центр еще до изоляции и сейчас должны были покидать квартиры, где жили с обидчиками. Планы пришлось временно отложить, - рассказывает Рамазанова.
Чаще всего пострадавшие – а в большинстве это женщины или пенсионеры - отказываются писать заявление в полицию. Вместо этого просят помощи психолога или временного убежища.
Руководитель психологической службы центра «Насилию.нет» Татьяна Орлова считает, что уровень домашнего насилия увеличивается с ростом тревожности среди населения.
- Сложная ситуация повышает агрессию. Часто люди начинают выпивать, чтобы заглушить негативные эмоции и это только усложняет, - отмечает психолог Специалисты советуют не скрывать фактов домашнего насилия. Если имеется угроза, то стоит предупредить соседей и попросить вызвать полицию, если услышат крики и шум. Подстраховать может кодовое слово, которое стоит сообщить родственникам в случае угрозы.
- Если предполагаете, что можете стать жертвой насилия, то стоит держать деньги, телефон и документы при себе. Реагировать и уходить нужно очень быстро, - цитирует RT слова Орловой.
Общественные организации, куда можно обратиться за поддержкой в случае домашнего насилия:
«Зона права», +7 (917) 897-60-55 (WhatsApp, Telegram) — юридическая, информационная, психологическая поддержка
Консорциум женских неправительственных объединений, +7 (495) 690-63-48 — защита прав женщин
Центр «Насилию.нет» +7 (495) 916-30-00, info@nasiliu.net
Центр «Сестры», +7 (499) 901 0201, online@sisters-help.ru — психологическая и информационная поддержка пережившим сексуальное насилие
Центр против насилия в отношении женщин «АННА», +7 (800) 7000 600 — юридическая помощь пострадавшим от домашнего насилия
Проект «Правовая инициатива», +7 (499) 678-21-37, +7 (981) 713-20-83
Женский кризисный центр «Китеж», +7 (916) 920-10-30 (WhatsApp) — юридическая и психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве и съёме жилья
Сеть взаимопомощи для женщин «ТыНеОдна», tineodna.ru, help@tineodna.ru
РОО «Кризисный центр для женщин», онлайн-приемная crisiscenter.ru, +7 (812) 327-30-00, юридический чат в WhatsApp: +7 (921) 303-08-20
ИСТОЧНИК KP.RU
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