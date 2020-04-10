2020-04-10T17:09:34+03:00
Политика

В США рассказали о грозном ракетном арсенале России

Американское издание рассказало о мощи передвижного грунтового ракетного комплекса нашей страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Система ИскандерСистема ИскандерФото: Минобороны РФ
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Одним из самых мощных видов российского вооружения являются передвижные грунтовые ракетные комплексы. Так считает американское издание The National Interest.

«Россия остается ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии», - сообщает обозреватель издания Калеб Ларсон.

Журналист отмечает комплексы, которые базируются в Калининградской области: системы «Искандер», ОТР-21 «Точка», а также ракета «Яхонт». По его словам, они представляют серьезную угрозу для безопасности европейских стран.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли президент России Владимир Путин призвал сохранить лидерство нашей страны в космосе. Среди безусловных приоритетов он назвал развитие программы пилотируемых полётов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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