2020-04-10T17:25:35+03:00
Экономика

В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты

Дмитрий Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство пока не корректировало Национальные проекты, но оно будет проходить в гибком режиме и решение о перераспределении средств будет принимать сам кабмин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли средства продажи 50% акций «Сбербанка» Центробанком не на нацпроекты, а на преодоление последствий распространения коронавируса.

«Пока не было никаких корректировок национальных проектов, процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства», - рассказал представителя Кремля.

Напомним, 10 апреля Министерство финансов России купило у Центрального банка России 50% акций Сбербанка. Сделка обошлась в 2,139 трлн рублей по 189,44 рубля за акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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