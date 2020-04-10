В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты
Правительство пока не корректировало Национальные проекты, но оно будет проходить в гибком режиме и решение о перераспределении средств будет принимать сам кабмин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о том, могут ли средства продажи 50% акций «Сбербанка» Центробанком не на нацпроекты, а на преодоление последствий распространения коронавируса.
«Пока не было никаких корректировок национальных проектов, процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства», - рассказал представителя Кремля.
Напомним, 10 апреля Министерство финансов России купило у Центрального банка России 50% акций Сбербанка. Сделка обошлась в 2,139 трлн рублей по 189,44 рубля за акцию.
ИСТОЧНИК KP.RU