"Поддерживайте свой профессиональный уровень": музыкант Юрий Башмет дал совет, чем заняться во время карантина

10 Апр 2020 2020-04-10T17:32:01+03:00

Артист рассказал, как он сам проводит время на самоизоляции

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Музыкант Юрий Башмет рассказал, чем занимается на самоизоляции и как извлекает выгоду из этой непростой ситуации.

Во-первых, он следует правилу, выработанному еще в школьные годы. На каникулах Башмет много гулял, развлекался, но при этом, был обязан каждый день заниматься на инструменте, учить новые произведения. Поэтому к началу учебного года он оказывался более подготовленным, чем все остальные.

Это время, по словам Башмета, можно провести с еще большей пользой. Сам альтист сейчас читает книгу про Баха и регулярно занимается дома, чтобы сохранять форму.

- В общем, я желаю собраться, как в борьбе каратэ, чтобы потом с новыми силами войти в новую жизнь. То, что она будет другой, это всем ясно уже. Но все равно, никуда не денутся профессии. Поэтому сейчас нужно поддерживать и усиливать свой профессиональный уровень в домашних условиях, - сказал Башмет в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что и музыканта сейчас легко, они могут быстро потерять сценическую форму. А чтобы её сохранить, возможно, стоит устраивать домашние концерты для родных.

ИСТОЧНИК KP.RU