2020-04-10T17:42:14+03:00
В мире

Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусом

Хайко Маас заявил, что действия двух стран не могут быть моделью для Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусомГлава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал методы Соединённых Штатов и Китая по борьбе с пандемией коронавируса СОМШВ-19.

По словам Глава МИД ФРГ, реакцию Вашингтона была «слишком медленной» и в течение длительного периода проблема подавлялась, в то время как действия Пекина были «очень авторитарные меры».

«Это две крайности, ни одна из которых не может быть моделью для Европы», - заключил Маас в интервью Der Spiegel.

При этом дипломат отметил, что нехватка защитных костюмов и масок в Соединённых Штатах может быть следствием агрессивной торговой политики страны.

По последним данным США лидирует по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране заболели почти 470 тысяч человек. Германия, где зарегистрировано более 118 тысяч инфицированных, занимает по этому показателю четвертое место. Китай с 81,9 тысячами заболевших занимает шестое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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