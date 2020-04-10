2020-04-10T17:57:37+03:00
Экономика

Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска

В рамках демпинга производители снижают цену для вытеснения конкурентов с иностранного рынка
Ксения АНУФРИЕВА
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Пандемия коронавирусной инфекции временно приостановила сотрудничество государства по международным космическим проектам.Пандемия коронавирусной инфекции временно приостановила сотрудничество государства по международным космическим проектам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская Федерация снизит на 30% цены на космические пуски в ответ на демпинг Илона Маска. Об этом заявил 10 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава корпорации отметил, что доля Российской Федерации на мировом рынке запусков космических ракет среднего и тяжелого классов по итогам минувшего года значительно выросла.

Ранее на совещании по космосу под председательством президента России Дмитрий Рогозин сообщал о том, что пандемия коронавирусной инфекции временно приостановила сотрудничество государства по международным космическим проектам. Девять из 33 космических пусков в текущем году могут не состояться из-за коронавируса и банкротства OneWeb.

- Это большая проблема для нас, поскольку аппараты, которые мы должны выводить с наших космодромов, физически просто не пребывают на территорию РФ", - сказал глава космической корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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