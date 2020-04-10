10 Апр 2020 2020-04-10T18:12:08+03:00

Суды Москвы оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В Москве оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции. Нарушителям придется заплатить по 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

Как передает ТАСС, в одном из случаев мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, он покинул свой дом «в отсутствие экстренной необходимости». Другие нарушители находились на расстоянии больше 100 метров от дома в отсутствие оснований.

Напомним, днем ранее за нарушение режима самоизоляции суды Москвы оштрафовали девять человек. В общем в столице составили более 400 протоколов о нарушениях режима.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 10 апреля в столице начнут «жестко» наказывать тех, кто нарушает карантин, разъезжая на машине. Более того он заявил, что после принятых 9 апреля поправок столичные власти «могут вообще в автоматическом режиме накладывать штрафы».

ИСТОЧНИК KP.RU