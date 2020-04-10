2020-04-10T18:01:46+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время

Стоимость импортных продуктов может повыситься на 5-10%
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, почему могут повыситься цены на продуктыЭксперт рассказал, почему могут повыситься цены на продуктыФото: Олег УКЛАДОВ
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Директор по внешним связям Ассоциации Компаний розничной торговли Илья Власенко сообщил, что в ближайшее время цены на ряд продуктов могут повыситься. Связано это с целым рядом причин: коронавирусом, падением курса рубля, ростом доллара, возросшими ценами на коммунальные услуги и топливо.

Повышение цен коснется, в первую очередь, импортных товаров, на которые сильнее влияет валютный курс. Ожидается, что продукты подорожают в среднем на 5-10%, но может быть и более резкое повышение - на 20-30%.

- Это касается тех товаров, у которых есть импортная составляющая. Далеко не все продукты, которые производятся даже на нашей территории, они производятся из нашего сырья, - рассказал Власенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что целый ряд магазинов старается этот рост минимизировать. Так, крупнейшие сети «Перекреток». «Пятерочка», «Магнит», «Метро» объявили о том, что на список социально-значимых товаров они объявляют нулевую торговую наценку. Эти товары будут продавать ровно по той цене, по которой их покупают у производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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