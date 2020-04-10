10 Апр 2020 2020-04-10T18:42:02+03:00

Судебные приставы предложили полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса Фото: "КП" Архив

Ведомств также прорабатывает возможность исключения выезда судебных приставов на адрес должника и арест его имущества

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обсуждает с Минюстом планы в условиях пандемии коронавируса на полгода заморозить долги с граждан, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

«Обсуждаем вопросы по реализации возможных исполнительных гарантий (…) они могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», - сообщил он.

Кроме того, ведомство прорабатывает возможность исключения выезда судебных приставов на адрес должника, а также арест и изъятие его имущества.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке нового пакета поддержки малого бизнеса в условиях развития коронавируса. Ранее правительство утвердило ряд мер для устойчивого развития экономики. Среди них предоставление малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и до трех месяцев продление срока сдачи деклараций.

ИСТОЧНИК KP.RU