Судебные приставы предложили полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обсуждает с Минюстом планы в условиях пандемии коронавируса на полгода заморозить долги с граждан, малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.
«Обсуждаем вопросы по реализации возможных исполнительных гарантий (…) они могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», - сообщил он.
Кроме того, ведомство прорабатывает возможность исключения выезда судебных приставов на адрес должника, а также арест и изъятие его имущества.
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке нового пакета поддержки малого бизнеса в условиях развития коронавируса. Ранее правительство утвердило ряд мер для устойчивого развития экономики. Среди них предоставление малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и до трех месяцев продление срока сдачи деклараций.
ИСТОЧНИК KP.RU