В РПЦ рассказали о судьбе онлайн-богослужений после окончания эпидемии

10 Апр 2020 2020-04-10T18:59:11+03:00

В РПЦ не исключают, что формат онлайн-служб будет сохранен в будущем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На фоне пандемии коронавируса церковь посоветовала верующим молиться дома, а из храмов ведутся трансляции служб. Подобный формат пользуется большой популярностью. Например, трансляция патриаршего богослужения в Елоховском соборе в одних только «Одноклассниках» собрала около 200 тыс. человек.

В церкви не исключают, что после окончания пандемии такой формат будет периодически использоваться и дальше. Тем более, трансляция богослужений не новшество, пасхальные и рождественские службы уже давно показывают по федеральным каналам.

-Сегодня трансляции поддерживают многих верующих, у людей появляется возможность хотя бы виртуально «побывать» в своем храме. Но такие форматы никогда не были и не могут стать постоянной заменой реальных богослужений, - комментирует RT председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член рабочей группы по координации деятельности в условиях распространения коронавируса Владимир Легойда.

Он отмечает, что после окончания изоляции прихожане смогут спокойно посещать храм и молиться. Но не исключает, что формат трансляций будет актуален для тех, кто не может посетить службу.

- Для тех людей, которые по причине болезни или сильно преклонного возраста не могут прийти в храм, - говорит Владимир Легойда.

Ранее в РПЦ рассказали, как для православных пройдет Пасха и освящение куличей. Священник объяснил, какие правила будут работать в храмах на главный праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU