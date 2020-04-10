Путин призвал не сваливать провалы в производстве на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T19:09:08+03:00

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Президент России Владимир Путин призвал руководителей предприятий не списывать все свои проблемы и нерешенные вопросы на коронавирус.

«Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы - и в жизнь страны, и в целом в экономику (…) вместе с тем, от чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», - заявил глава государства.

При этом российский лидер отметил, что такое предостережение касается всех отраслей. Он также выразил надежду, что будет «услышан теми, кого это касается».

Напомним, накануне Путин поручил Министерству внутренних дел и Росгвардии принять дополнительные меры для усиления безопасности в организациях, участвующих в борьбе с коронавирусом. Поручение также касается прилегающих к этим учреждениям территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU