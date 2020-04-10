2020-04-10T19:18:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России

Научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что ожидаемого спада после установления теплой погоды может и не произойти
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда наступит пик коронавируса в РоссииНаучный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, когда наступит пик коронавируса в РоссииФото: REUTERS
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Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что еще рано говорить о пике коронавируса в России. По его мнению, ожидаемого спада после установления теплой погоды может и не произойти. Например, в Израиле, где уже давно тепло, спада распространения болезни не наблюдается.

При этом, Чепурнов не исключил, что коронавирус может перейти в сезонное заболевание и им переболеет чуть ли не вся планета.

Вирусолог также отметил, что в некоторых регионах стоит ввести более жесткий режим самоизоляции.

- Нам надо просто списать слова у китайца, а не заниматься полумерами. Они создавали кордоны, обрабатывали машины, контролировали людей. При этом люди, конечно, выходили за какими-то покупками для основных нужд, но все это достаточно хорошо контролировалось, - рассказал Чепурнов в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако в некоторых субъектах динамика распространения коронавируса не такая существенная или же её вообще нет. По мнению вирусолога, вводить строгий карантин в таких регионах смысла не имеет, надо просто отслеживать статистику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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