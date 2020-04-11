2020-04-10T23:36:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Московской области на 11 апреля 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом 182 человека. Больше половины новых заболевших (77 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Теперь общее число пациентов в регионе выросло до 930. Больше всего заболевших в Люберцах и Химках.

- Скончались 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В подмосковных больницах рассказали, что к ним поступают пациенты из разных регионов России и из-за рубежа. За все время в Московской области был зарегистрирован 241 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно в области. Из них 142 человека – из Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об ужесточении правил на следующую неделю – с 13 по 19 апреля 2020 года, в том числе, как оформить пропуск, и какие предприятия смогут продолжить работу, но с соблюдением санитарных правил.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 350 человек
Аноним подарил по $150 каждой семье целого города
США предсказали дефляцию
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск
"Куда вы все претесь": Пригожин записал возмущенное обращение к нарушителям режима изоляции
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 апреля 2020: в столице вводится пропускной режим
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептики в период пандемии коронавируса
Астронавт оценил шансы на попадание коронавируса на МКС
В Китае за сутки коронавирус выявили у 22 приехавших из России граждан
Академик РАН назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Китай направил в Россию врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Россияне придумали неожиданную замену маскам против коронавируса