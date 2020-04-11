Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск

11 Апр 2020 2020-04-10T23:36:19+03:00

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В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом 182 человека. Больше половины новых заболевших (77 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Теперь общее число пациентов в регионе выросло до 930. Больше всего заболевших в Люберцах и Химках.

- Скончались 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В подмосковных больницах рассказали, что к ним поступают пациенты из разных регионов России и из-за рубежа. За все время в Московской области был зарегистрирован 241 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно в области. Из них 142 человека – из Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об ужесточении правил на следующую неделю – с 13 по 19 апреля 2020 года, в том числе, как оформить пропуск, и какие предприятия смогут продолжить работу, но с соблюдением санитарных правил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU