Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 апреля 2020: Воробьев рассказал, как оформить пропуск
В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом 182 человека. Больше половины новых заболевших (77 человек) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Теперь общее число пациентов в регионе выросло до 930. Больше всего заболевших в Люберцах и Химках.
- Скончались 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления, - рассказали в региональном оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
В подмосковных больницах рассказали, что к ним поступают пациенты из разных регионов России и из-за рубежа. За все время в Московской области был зарегистрирован 241 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно в области. Из них 142 человека – из Москвы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об ужесточении правил на следующую неделю – с 13 по 19 апреля 2020 года, в том числе, как оформить пропуск, и какие предприятия смогут продолжить работу, но с соблюдением санитарных правил.
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ИСТОЧНИК KP.RU