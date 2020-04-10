2020-04-10T23:50:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 8 пациентов с коронавирусом

Трое из них страдали от сахарного диабета
Юлия КЕКОВА
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Число умерших в Москве достигло 58 человекЧисло умерших в Москве достигло 58 человекФото: REUTERS
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В Москве от коронавирусной инфекции умерли еще 8 пациентов. По данным оперативного штаба по борьбе с covid-19, все они имели сопутствующие заболевания.

Сообщается, что все они имели подтвержденную пневмонию и положительный результат тестов на коронавирус. Жертвами болезни стали люди в возрасте от 39 до 84 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет, гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), атеросклероз и пиелонефирит.

- У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга, - рассказали в оперштабе.

Таким образом общее число умерших в Москве от коронавируса достигает 58. Всего в России за все время пандемии по данным портала стопкоронавирус.рф скончались 94 человека (без учета новых 8).

Россиянам напоминают о важности соблюдения режима самоизоляции и бережном отношении к своему здоровью. В случае недомогания обратитесь за квалифицированной медицинской помощью к врачам, а не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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