Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек

11 Апр 2020 2020-04-10T23:44:47+03:00

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Москве на утро 11 апреля достигло 7822 человек. Это данные столичного оперштаба по противодействию инфекции, которые опубликованы на официальном сайте мэрии. Цифра отражает число больных с подтвержденным анализом на COVID-2019. Напомним, его проводят в несколько этапов. Итоговый результат приходит из новосибирской лаборатории «Вектор».

Кроме того, по состоянию на 11 апреля числятся 350 выздоровевших москвичей и 58 летальных исходов. Все больные в настоящий момент находятся под наблюдением врачей. Если болезнь протекает в легкой форме, тогда с разрешения врача можно перейти на домашний карантин.

С конца марта в Москве действует режим полной изоляции. Пока он установлен до 30 апреля включительно. Не исключено, что если эпидемиологическая ситуация не начнет улучшатся, меру продлят.

За нарушение режима пешеходам грозит штраф в 4000 рублей за первое нарушение и 5000 рублей в случае повторного проступка. Для водителей сразу предусмотрена санкция в 5000 рублей. Выходить из дома можно только по уважительным причинам. Например, в магазин, аптеку, больницу, выкинуть мусор или для прогулки с питомцем, но не далее чем в 100 метрах от подъезда.

Вместе с тем в Москве продолжают строить инфекционные больницы и работать над тем, как помочь инфицированных. Накануне вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что кровь выздоровевших пациентов будут переливать больным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты составили карту самых благоприятных районов Москвы, чтобы переждать карантин

Специалисты учитывали плотность населения, количество магазинов, близость продуктовых и аптек. Было выбрано 130 районов Москвы - в старых границах и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU