Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020 выросло до 7822 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на утро 11 апреля достигло 7822 человек. Это данные столичного оперштаба по противодействию инфекции, которые опубликованы на официальном сайте мэрии. Цифра отражает число больных с подтвержденным анализом на COVID-2019. Напомним, его проводят в несколько этапов. Итоговый результат приходит из новосибирской лаборатории «Вектор».
Кроме того, по состоянию на 11 апреля числятся 350 выздоровевших москвичей и 58 летальных исходов. Все больные в настоящий момент находятся под наблюдением врачей. Если болезнь протекает в легкой форме, тогда с разрешения врача можно перейти на домашний карантин.
С конца марта в Москве действует режим полной изоляции. Пока он установлен до 30 апреля включительно. Не исключено, что если эпидемиологическая ситуация не начнет улучшатся, меру продлят.
За нарушение режима пешеходам грозит штраф в 4000 рублей за первое нарушение и 5000 рублей в случае повторного проступка. Для водителей сразу предусмотрена санкция в 5000 рублей. Выходить из дома можно только по уважительным причинам. Например, в магазин, аптеку, больницу, выкинуть мусор или для прогулки с питомцем, но не далее чем в 100 метрах от подъезда.
Вместе с тем в Москве продолжают строить инфекционные больницы и работать над тем, как помочь инфицированных. Накануне вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что кровь выздоровевших пациентов будут переливать больным.
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
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ИСТОЧНИК KP.RU