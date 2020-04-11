2020-04-11T01:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач предупредил об опасности использования аппаратов искусственной вентиляции легких

По словам Александра Мясникова, медоборудование может служить источником заражения
Юлия КЕКОВА
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Врач предупредил об опасности использования аппаратов ИВЛВрач предупредил об опасности использования аппаратов ИВЛФото: Андрей АБРАМОВ
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяемые, в частности, для пациентов с диагнозом "коронавирус" могут служить источником заражения.

По его словам, такое медицинское оборудование требуются и, как правило, применяется только серьезно больным людям, что объясняет высокий уровень смертности. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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