Врач предупредил об опасности использования аппаратов искусственной вентиляции легких
По словам Александра Мясникова, медоборудование может служить источником заражения
Врач предупредил об опасности использования аппаратов ИВЛФото: Андрей АБРАМОВ
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяемые, в частности, для пациентов с диагнозом "коронавирус" могут служить источником заражения.
По его словам, такое медицинское оборудование требуются и, как правило, применяется только серьезно больным людям, что объясняет высокий уровень смертности. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.
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ИСТОЧНИК KP.RU