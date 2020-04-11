2020-04-11T02:25:31+03:00
Наука

Стало известно, как в России будут выпускать лекарство против коронавируса фавипиравир

Патент на технологию производства препарата принадлежит японской фармкомпании
Анна ДОБРЮХА
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В Китае препарат получил разрешение на выпуск в качестве средства для терапии COVID-19.В Китае препарат получил разрешение на выпуск в качестве средства для терапии COVID-19.Фото: REUTERS
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Препарат фавипиравир считается одним из самых перспективных лекарств против коронавируса SARS-Cov-2. В Китае он получил разрешение на выпуск в качестве средства для терапии COVID-19.

В первой декаде мая фавипиравир станет доступным и российским пациентам. Об этом рассказал телеканалу Россия 24 председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко. По его словам, выпускать препарат будет совместное предприятие, созданное ГК «ХимРар» с привлечением инвестиций РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

На каком основании в России будут производить «чужое» лекарство? Об этом «КП» рассказал эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- На само действующее вещество (фавипиравир) патент уже закончился, - поясняет специалист. - Но еще есть действующие патенты на технологию производства. Однако таких технологий много. Российские специалисты, судя по всему, нашли возможность использовать новую технологию производства, которая не подпадает под ограничения действующих патентов японского производителя.

При этом сначала в Россию завезут партию препарата из Китая. А уже в мае, как ожидается, начнут производить лекарство непосредственно в нашей стране. «В принципе, с учетом структуры вещества задача разработать технологию его производства не очень сложная», - отмечает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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