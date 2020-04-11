Первый иск о краже, совершенной из космоса, не дойдет до суда

11 Апр 2020 2020-04-11T03:06:14+03:00

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Прокуратура США объявила, что Саммер Уорден, бывшая супруга астронавтки NASA Энн Макклейн солгала властям, когда обвинила героиню космоса в незаконном удаленном доступе к ее личному банковскому счету, что в Штатах может быть квалифицировано еще и как кража и использование личных идентификационных данных – «кража личности».

Пикантность делу придавал не тот факт, что Уорден и Макклейн – лесбиянки, а то, что якобы астронавтка произвела определенные операции, находясь в космическом полете, получив доступ к личному банковскому счету Уорден через Интернет.

Теперь самой Уорден предъявлены обвинении в предоставлении властям ложных сведений. 13 апреля свой приговор ей должен вынести суд. Бывшей супруге астронавтки может грозить до 5-и лет лишения свободы и штраф в размере 250000 долларов.

Ранее пара уже становилась объектом внимания судебной хроники, когда подала на развод. Причем в заявлении Макклейн обвиняла свою вторую половину в нападении на нее.

ИСТОЧНИК KP.RU