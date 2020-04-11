2020-04-11T04:27:59+03:00
В мире

Уругвай начал эвакуацию туристов с круизного лайнера, охваченного COVID-19

Пока власти разрешили выехать туристам из Австралии и Новой Зеландии
Антон ФОКИН
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Власти Уругвая разрешили первой партии пассажиров круизного лайнера "Грег Мортимер" вернуться в свои страны. Об этом сообщает "Ассошиэйтид Пресс".

Пока в Монтевидео позволили спуститься на берег только 112 туристам из Австралии и Новой Зеландии, которые должны покинуть страну в субботу. На борту корабля остаются 83 члена экипажа, 6 граждан США, 5 британцев, а также пассажиры из других стран. В их отношении разрешение пока не выдано, хотя вопрос находится на проработке.

"Грег Мортимер" находится у берегов Уругвая с 27 марта, на сегодняшний день из 217 человек экипажа и пассажиров 128 инфицированы коронавирусом. Власти Уругвая направили медицинские бригады для помощи больным и наблюдения за их состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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