Трамп предупредил о санкциях против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан
Вашингтон рассматривает вариант ввода санкции против стран, которые отказываются забрать из США своих граждан или намеренно затягивают этот процесс в условиях пандемии коронавируса.
Президент Америки Дональд Трамп ранее подписал меморандум, предусматривающий введение визовых санкций.
Сам американский лидер считает, что такие государства создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев, пишет ТАСС.
Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список стран, которых не заботит судьба своих граждан за границей, госсекретарю.
Напомним, в США складывается крайне тяжелая ситуация по коронавирусу. За минувшие сутки там зарегистрировано более 2 тысяч летальных случаев от covid-19, а общее число зараженных перевалило за полмиллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU