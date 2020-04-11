2020-04-11T05:22:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп предупредил о санкциях против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

По мнению американского президента, эти государства создают угрозу в области общественного здравоохранения для жителей государства
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон рассматривает вариант ввода санкции против стран, которые отказываются забрать из США своих граждан или намеренно затягивают этот процесс в условиях пандемии коронавируса.

Президент Америки Дональд Трамп ранее подписал меморандум, предусматривающий введение визовых санкций.

Сам американский лидер считает, что такие государства создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев, пишет ТАСС.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список стран, которых не заботит судьба своих граждан за границей, госсекретарю.

Напомним, в США складывается крайне тяжелая ситуация по коронавирусу. За минувшие сутки там зарегистрировано более 2 тысяч летальных случаев от covid-19, а общее число зараженных перевалило за полмиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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