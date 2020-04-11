11 Апр 2020 2020-04-11T06:59:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 11 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 350 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки из столичных больниц врачи выписали 37 человека. Теперь их здоровью ничего не угрожает, однако некоторое время им все-таки придется провести на самоизоляции - режим, введенный российскими властями, продлится до мая 2020 года.

С момента появления коронавирусной инфекции в Москве общее число заразившихся covid-19 возросло до 7 822 случаев. Сайт kp.ru писал, что во всем мире с начала пандемии число людей с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция превысило 1 миллион 600 тысяч человек.

Кстати, в так называемую группу риска входят не только пожилые люди, но и медперсонал, который каждый спасает жизни инфицированных. Ранее сообщалось, что главный врач больницы в Коммунарке, где пациенты проходят лечение от коронавируса, Денис Проценко заразился covid-19. Состояние его здоровья в норме, он продолжает работать, но пока по "удаленке".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU