Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 8. Большинство из скончавшихся пациентов имели проблемы со здоровьем, в частности сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Общее количество смертей в России число увеличилось до 102 случаев.
Напомним, в Москве в скором времени будет введен пропускной режим. Его анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это необходимо, чтобы сохранялся стабильный и положительный индекс самоизоляции. "Домашний режим" в стране продлится до конца апреля.
Также оперштаб информирует граждан и напоминает о необходимости не покидать квартиры без особой необходимости.
Напомним, по данным ВОЗ в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии превысило 1 миллион 600 тысяч человек, из них скончались - более 100 тысяч человек, и еще свыше 350 тысяч благополучно прошли лечение.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU