2020-04-11T06:59:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о числе умерших из-за коронавируса в МосквеПоследние новости о числе умерших из-за коронавируса в МосквеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 апреля 2020 года увеличилось до 58 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 8. Большинство из скончавшихся пациентов имели проблемы со здоровьем, в частности сопутствующие заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общее количество смертей в России число увеличилось до 102 случаев.

Напомним, в Москве в скором времени будет введен пропускной режим. Его анонсировал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это необходимо, чтобы сохранялся стабильный и положительный индекс самоизоляции. "Домашний режим" в стране продлится до конца апреля.

Также оперштаб информирует граждан и напоминает о необходимости не покидать квартиры без особой необходимости.

Напомним, по данным ВОЗ в мире число заразившихся covid-19 с начала эпидемии превысило 1 миллион 600 тысяч человек, из них скончались - более 100 тысяч человек, и еще свыше 350 тысяч благополучно прошли лечение.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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