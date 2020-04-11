2020-04-11T07:23:39+03:00
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Самый оптимистичный прогноз подразумевает, что россияне исправно будут соблюдать режим изоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые ждут регистрации вакцины к концу годаУченые ждут регистрации вакцины к концу годаФото: REUTERS
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Пандемия коронавируса в России может закончиться к июню - так считает ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это самый оптимистичный прогноз.

Переломить ситуацию и добиться снижения новый случаев инфицирования можно будет, если россияне будут соблюдать режим изоляции. Это единственный способ, в виду отсутствия вакцины, справиться с эпидемией, считает эксперт.

- Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации Правительства по предотвращению распространения вируса,- сказал Малеев в интервью "Парламентской газете".

К июню, по его мнению, в таком случае, получится взять ситуацию под контроль. Говорить о полной победе над коронавиурсом можно будет только после создания вакцины, когда медики с ее помощью сделают прививки населению. Но остается риск повторной волны заболеваемости.

- Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население, — пояснил эксперт. — Огромное количество людей до сих пор не обследовано, и, вероятно, из этих регионов может пойти новая волна заражений по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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