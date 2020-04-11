2020-04-11T07:39:10+03:00
Общество

Астронавт оценил шансы на попадание коронавируса на МКС

Кристофер Кэссиди вместе с российскими космонавами отправился 9 апреля на международную космическую станцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый экипаж отправился на МКС 9 апреля и пробудет там до октябряНовый экипаж отправился на МКС 9 апреля и пробудет там до октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из трех прибывших на МКС членов экипажа, астронавт Кристофер Кэссиди, оценил шансы завоза коронавируса на станцию.

Кэсиди вместе с россиянами, Анатолем Иванишиным и Иваном Вагнером отправился на МКС 9 апреля. Это был первый полет на ракете «Союз-2.1а», полностью сделанной из российских комплектующих, раньше летали на «Союзе-ФГ» , где использовали украинскую систему управления.

Американец в ходе телебрифинга признался, что эта миссия отличается от других, поскольку Землю пришлось покидать в разгар мирового кризиса. И хотя он признает, что вероятность завоза коронавируса на МКС есть, но шансы на это не велики, поскольку вся команда - члены экипажа и те, кто занимался подготовкой их к полету, соблюдали максимальные меры предосторожности. Американец прибыл в Россию в конце февраля, с первой недели марта вся предполетная подготовка шла на тренировочной базе, члены экипажа общались только с людьми, имеющими отношение к запуску корабля.

- Мы очень строго этому следовали… Не было практически никакого взаимодействия между нашим экипажем и людьми из внешнего мира,- приводят слова астронавта "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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