Названа опасность частого мытья рук и использования антисептики в период пандемии коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T07:52:41+03:00

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Врачи объяснили, в чем опасность частого мыться рук и использования антисептика. Страх заразиться коронавирусом может заставлять человека совершать эти процедуры чаще, чем требуется. Обернуться это может проблемами со здоровьем - предупреждают дерматологи:

- Антисептиком надо пользоваться, если вы в общественных местах. Если дома, то обычным мылом, и не мыть руки каждые пять минут. Вы дома, поэтому ничего такого нет, — заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU