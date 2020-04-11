2020-04-11T08:07:24+03:00
Экономика

США предсказали дефляцию

Избыток денежной массы может стать губительным для экономики Штатов
Алексей ОСИПОВ
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Избыток денежной массы может стать губительным для экономики ШтатовИзбыток денежной массы может стать губительным для экономики ШтатовФото: REUTERS
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Американские экономисты начинают выражать беспокойство по поводу избытка денежных средств, которые образуются в том числе и в результате поддержки американским правительством населения и бизнеса.

Главный экономист PNC Financial Гас Фоше подтверждает эти опасения: «Дефляция, скорее всего, будет доминировать в течение нескольких следующих месяцев, т.к. компании снижают цены из-за низкого спроса, который, в свою очередь, обвалили коронавирус и последовавшие за ним ограничения на передвижения».

Американский минтруд сообщил, что индекс потребительских цен в марте упал на 0,4% на фоне падения цен на бензин и рекордного снижения загрузки отелей и авиаперевозчиков, что является максимумом с января 2015 года.

Ранее экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали падение этого индекса на 0,3%.

Дефляция особенно опасно во время спада экономики, так как и потребители, и производители могут откладывать покупки и продажи на более поздний срок, в ожидании дальнейшего снижения цен. Дефляция также негативно влияет на рынок труда и цены на недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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