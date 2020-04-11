2020-04-11T08:08:50+03:00
В мире

Аноним подарил по $150 каждой семье целого города

Таким образом он захотел поддержать горожан, соблюдающих режим самоизоляции
Алексей ОСИПОВ
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Таким образом он захотел поддержать горожан, соблюдающих режим самоизоляцииТаким образом он захотел поддержать горожан, соблюдающих режим самоизоляцииФото: REUTERS
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Жители небольшого городка Эрлхам, что в американской Айове, получили вчера подарочные сертификаты на $150 каждый. Сертификаты можно использовать при заказе продуктов в нескольких местных магазинах.

Мэр Эрлхама Джефф Лилли рассказал, что ему позвонил знакомый, которого, в свою очередь, об этом попросил некий аноним. Благотворитель, настаивающий на сохранении тайны своего имени, сообщил, что готов потратить $15000 на приобретение 100 подарочных сертификатов. В итоге он прислал 500 таких карточек.

Когда мэр выразил свой восторг, но при этом добавил, что в городе с населением в 1450 человек насчитывается 549 домохозяйств, таинственный незнакомец прислал еще 49 сертификатов.

Столь щедрый жесть благотворителя поддержит не только всех без исключения жителей Эрлхама, соблюдающих режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, но и владельцев продуктовых магазинов, также испытывающих трудности из-за COVID-19.

«Этот таинственный человек подарил нам большее, нежели просто деньги. Он подарил нам надежду», - сказал мэр Эрлхама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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