Порадовать людей на карантине: Шеф-повара рассекретили рецепт легендарного печенья .

11 Апр 2020 2020-04-11T08:47:20+03:00

До этого рецептом делились лишь с космонавтами

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Сеть отелей Double Tree обнародовала рецепт своего фирменного печенья с шоколадной крошкой. Многие годы это печенье было одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, но попробовать его можно было только, остановившись в любом из отелей Double Tree по всему миру.

Ежегодно постояльцы Double Tree съедают более 30 млн. таких лакомств. Вице-президент Double Tree Шон Макатир, комментируя решение своего руководства, сказал, что, безусловно, печенье не решит всех проблем, которые современный мир испытывает перед натиском COVID-19, но «… вкусное печенье обеспечит момент комфорта и счастья».

В июне прошлого года ингредиенты для фирменного печенья Double Tree были отправлены на орбиту МКС. Космонавты не только испекли и попробовали его, но и остались в восторге от новинки космического рациона.

Рецепт включает в себя почти 15 ингредиентов. Пошаговая видеоинструкция приготовления и выпечки выложена на сайте гостиничной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU