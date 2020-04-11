В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов с коронавирусом планируют выписать к концу апреля

11 Апр 2020 2020-04-11T09:17:46+03:00

Лечение в среднем занимает около двух недель

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В Роспотребнадзоре спрогнозировали число излечившихся от коронавируса пациентов к концу апреля. С учетом того, что лечение в среднем занимает около двух недель, то из больниц выпишут около тысячи человек.

- При тяжелом течении болезни на лечение может уйти и до двух месяцев. Однако, таких больных около 20%, остальные — средней тяжести и легкие,- рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Сейчас число выздоровевших в России достигло 795. Заболевших больше - 11 917 человек.

За время эпидемии умерли 94 человека, у всех были хронические заболевания, которые усугубились на фоне заражения.

Власти Китая направили в Россию группу врачей для помощи в борьбе с распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU