В Роспотребнадзоре рассказали, сколько пациентов с коронавирусом планируют выписать к концу апреля
В Роспотребнадзоре спрогнозировали число излечившихся от коронавируса пациентов к концу апреля. С учетом того, что лечение в среднем занимает около двух недель, то из больниц выпишут около тысячи человек.
- При тяжелом течении болезни на лечение может уйти и до двух месяцев. Однако, таких больных около 20%, остальные — средней тяжести и легкие,- рассказал РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Сейчас число выздоровевших в России достигло 795. Заболевших больше - 11 917 человек.
За время эпидемии умерли 94 человека, у всех были хронические заболевания, которые усугубились на фоне заражения.
Власти Китая направили в Россию группу врачей для помощи в борьбе с распространение вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU