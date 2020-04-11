Глава союза староверов рассказал, как переболел вместе с женой коронавирусом
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов и его супруга, оперная певица Светлана Касьян, переболели коронавирусом. Первой заболела жена. При этом за границу пара не выезжала. Оба считают, что инфекцию она подхватила в старообрядческом храме. А Севестьянов заразился уже от нее.
- Светлана заболела, у нее были сильные симптомы - жар, кашель, она теряла сознание, ее увезли на "скорой". На следующий день я сделал компьютерную томографию легких – и обнаружилась двусторонняя пневмония, - сообщил он РИА Новости.
У него самого ни болей в груди, ни высокой температуры не было, даже анализ крови не показал воспалительных процессов. Температура была 36,6. Точно также коронавирус перенесла и сестра Леонида Севастьянов. Всего в семье заразились коронавиурсом 40 человек.
- Сам вирус очень коварный: он переходит, если даже был мимолетный контакт, а через 2-3 дня – уже развивается пневмония,- признался он журналистам.
Даже если у зараженного человека нет явных симптомов, вирус оказывает сильное влияние на работу легких - у многих мощность их сокращается на 30 процентов.
Теперь пара соблюдает строгий режим изоляции. Их уже выписали из больницы - тесты показали отрицательный результат. Но коронавирус опасен тем, что можно заразиться повторно.
ИСТОЧНИК KP.RU