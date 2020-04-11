2020-04-11T09:06:35+03:00
Общество

Глава союза староверов рассказал, как переболел вместе с женой коронавирусом

Леонид Севастьянов признался, что в его семье вирус подхватили 20 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Леонид Севастьянов с женойЛеонид Севастьянов с женойФото: instagram.com
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Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов и его супруга, оперная певица Светлана Касьян, переболели коронавирусом. Первой заболела жена. При этом за границу пара не выезжала. Оба считают, что инфекцию она подхватила в старообрядческом храме. А Севестьянов заразился уже от нее.

- Светлана заболела, у нее были сильные симптомы - жар, кашель, она теряла сознание, ее увезли на "скорой". На следующий день я сделал компьютерную томографию легких – и обнаружилась двусторонняя пневмония, - сообщил он РИА Новости.

У него самого ни болей в груди, ни высокой температуры не было, даже анализ крови не показал воспалительных процессов. Температура была 36,6. Точно также коронавирус перенесла и сестра Леонида Севастьянов. Всего в семье заразились коронавиурсом 40 человек.

- Сам вирус очень коварный: он переходит, если даже был мимолетный контакт, а через 2-3 дня – уже развивается пневмония,- признался он журналистам.

Даже если у зараженного человека нет явных симптомов, вирус оказывает сильное влияние на работу легких - у многих мощность их сокращается на 30 процентов.

Теперь пара соблюдает строгий режим изоляции. Их уже выписали из больницы - тесты показали отрицательный результат. Но коронавирус опасен тем, что можно заразиться повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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