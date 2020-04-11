"В январе десять дней каникул никого не приводят к краху": Губернатор Кировской области ответил на жалобу предпринимателей

11 Апр 2020 2020-04-11T10:42:15+03:00

Игорь Васильев напомнил, что новогодние выходные, когда вся страна также не работает, еще не приводили к краху бизнеса Фото: Евгения ГУСЕВА

Игорь Васильев напомнил, что новогодние выходные, когда вся страна также не работает, еще не приводили к краху бизнеса

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил пожаловавшимся на ограничительные меры предпринимателям. На внеочередном заседании Заксобрания региона бизнесмены назвали ситуацию "катастрофической для малого и среднего бизнеса". В Кировской области, как и во многих других регионах страны, действуют меры по сдерживанию распространения коронавируса: введен режим изоляции, закрыты предприятия, которые не входят в список социально значимых.

Депутат-справоросс Павел Дорофеев в связи с этим предложил снизить налоги по упрощенной системе с шести до одного или хотя бы трех процентов .

- Чего панику разводите? Всего девятый день карантина. В январе десять дней каникул никого не приводят к краху, — ответил ему губернатор Игорь Васильев, его слова приводит портал Newsler.

Глава региона подчеркнул, что главная задача - сохранение здоровья людей. Сохранение бизнеса тоже важно, но это задача номер два.

- Вы же видите, мы не вводим лишних запретов, как в других регионах, например, пропусков. Не заставляем всех поголовно сидеть дома,- сказал Васильев.

Он призвал ответственно отнестись к предписаниям Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU