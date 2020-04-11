2020-04-11T11:01:35+03:00
В мире

В ВОЗ предупредили о новой волне коронавируса в случае преждевременной отмены изоляции

Глава организации признал, что в ряде стран заболеваемость уже
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ряд стран уже отрывают магазины и возобновляют работу детсадовРяд стран уже отрывают магазины и возобновляют работу детсадовФото: REUTERS
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны не торопиться со снятием ограничительных мер в связи с пандемией коронавиурса. Преждевременное послабление может привести к новой волне заражения. Ряд стран уже регистрируют снижение численности новых заболевших и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Как сообщает CNN, Австрия планирует открыть некоторые магазины после Пасхи, Дания и Норвегия возобновляет работу детских садов со следующей недели.

Глава ВОЗ призывает не спешить со снятием режима изоляции, даже если эти меры могут наснести экономический ущерб странам.

Наиболее пострадавшей страной от коронавируса считается США: здесь более 501 000 случаев заражения, а также 18 000 смертей.

- Если США прекратят социальное дистанцирование и другие стратегии по снижению воздействия коронавируса к 1 мая, что поощряет президент Дональд Трамп, количество случаев в стране может восстановиться,- считает директор IHME (Институт показателей и оценки здоровья) доктор Крис Мюррей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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