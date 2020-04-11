В России за сутки от коронавируса умерли 12 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T11:26:51+03:00

Из них 8 - в Москве

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Число умерших от коронавиурса в России 11 апреля увеличилось на 12. За сутки больше всего погибших в Москве - 8 человек. По одному погибшему в Московской области, Хабаровском крае, Ставропольском крае, Калининградской области.

Всего с начала пандемии коронавируса в России погибли 106 пациентов с коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщает об увеличении общего числа инфицированных - плюс 1667 случаев за сутки. Положительные тесты на COVID-19 зарегистрированы были в 49 регионах страны.

По-прежнему, больше всего инфицированных в Москве, почти 9 тысяч человек. В связи с тем, что жители столицы, несмотря на все предупреждения, игнорировали режим изоляции, власти приняли решение об усилении мер борьбы с эпидемией. В Москве и Московской области (1082 случаев заражения) вводят пропускной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU