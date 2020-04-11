2020-04-11T12:11:21+03:00
Общество

Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Еще 5 процентов заболевших дети
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самая многочисленная возрастная группа -от 18 до 45 летСамая многочисленная возрастная группа -от 18 до 45 летФото: REUTERS
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В Москве около половины новых пациентов с коронавирусом - молодежь и люди среднего возраста: 47,5 процентам инфицированных от 18 до 45 лет. Это самая многочисленная группа пациентов с диагнозом COVID-19 на протяжении недель, что идет распространение болезни в России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что россияне не до конца осознали всю важность режима изоляции. Пожилые люди подошли к обязанности сидеть дома более ответственно, а вот молодежи оказалось сложнее отказаться от прежнего образа жизни. В итоге растут случаи заражения в этой возрастной группе, причем инфицированные могут передавать вирус своим близким - 5 процентов зараженных это дети.

Среди новых случаев заражения в Москве 8 процентов это люди 66 до 80 лет, еще 4 процента старше 80 лет.

Вторая по численности возрастная группа - пациенты от 46 до 65 лет, на них приходится 35,5 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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